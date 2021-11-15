Минобороны Украины заявило о готовности своих войск к обороне от России

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что армия находится в постоянной готовности обороняться. Так в эфире телеканала ICTV она прокомментировала сообщения о якобы возросшей активности российских войск у украинской границы.

По словам Маляр, на сегодня армия готова отбить хоть «полномасштабное сражение», хоть «захват объектов критической инфраструктуры».

Как бы мы ни оценивали в публичном пространстве скопление войск, на сегодняшний день украинская армия находится в постоянной готовности обороняться и отбивать атаки. И на сегодня мы готовы отбивать не только полномасштабное вторжение, но и захват объектов критической инфраструктуры. Если мы говорим о готовности, то готовность боевая и круглосуточная, — подвела итог представитель украинского Минобороны.

На днях представители американского президента Джо Байдена озвучили только им известные сведения о возможной подготовке Россией военных действий в отношении Украины. Также они обсудили и возможные меры, которые могут принять в отношении России.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО готовы к любым ситуациям, связанным с якобы стягиванием российских вооружённых сил к границе с Украиной. Штаты в настоящее время не считают, что манёвры российских войск близ границы с Украиной носят очевидно агрессивный характер.