Минобороны России: средства ПВО Украины подавлены

В Минобороны РФ заявили, что на текущий момент средства противовоздушной обороны вооружённых сил Украины подавлены. Там добавили, что погрансилы Украины не оказывают сопротивления, передаёт РИА Новости.

Средства противовоздушной обороны вооружённых сил Украины подавлены, — говорится в сообщении.

Также там добавили, что российские военные вывели из строя инфраструктуру украинской авиации.

Ряд источников сообщает о выведении из строя ВМС Украины.

В ведомстве уточнили, что не наносят удары по украинским городам, населению страны ничего не угрожает. В Минобороны также опровергли заявления зарубежных СМИ о якобы сбитом российском самолёте.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации по защите Донбасса. Он заявил о том, что принял такое решение с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинским военным российский президент призвал их немедленно сложить оружие и идти домой.

Тем временем военнослужащие РФ высаживаются в украинских городах Одессе и Мариуполе. В Одессе часть города осталась без энергопитания. Удары наносятся по военным объектам в районе Днепра. Известно об ударах по базам авиации в Василькове.