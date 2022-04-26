Российские военные уничтожили четыре склада вооружений ВСУ

Российские военные за день уничтожили 32 военных объекта ВСУ, в том числе четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в Славянске и Дружковке, две артиллерийские батареи, а также командно-наблюдательный пункт 105-го батальона теробороны, заявил представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе вечернего брифинга.

В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 32 военных объекта Украины. Среди них: 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Славянска и Дружковка Донецкой Народной Республики, командно-наблюдательный пункт 105-го батальона территориальной обороны, а также две артиллерийские батареи, — рассказал он.

Также авиация ВКС разрушили свыше 40 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Славянска и три склада боеприпасов и горючего в районе Вольного Поля и Червонного.

Ранее Конашенков рассказал о том, что ВС РФ в течение суток уничтожили два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковую установку тактических ракет «Точка-У», а также станцию радиоэлектронной борьбы.