Минобороны: российские военные уничтожили пункт управления мехбригады ВСУ Минобороны: российская авиация ударила по 45 украинским военным объектам

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Воздушно-космические силы России уничтожили пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины в районе посёлка Лоскутовка, сообщили в Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства добавили, что российская армейская авиация нанесла удары по 45 украинским военным объектам.

Ракетными войсками поражена артиллерийская батарея на огневых позициях в районе насёленного пункта Зарожное, батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Николаева и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники Украины, — сказано в отчёте Минобороны.

Также российские военные уничтожили вражескую артиллерийскую батарею РСЗО «Ураган» в районе Николаевки. Кроме того, российские противовоздушные системы сбили три украинских БПЛА, включая Bayraktar ТВ-2 в районе острова Змеиный.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские артиллеристы за ночь уничтожили более 600 бойцов украинских вооружённых сил. Помимо этого ВС России удалось ликвидировать 32 украинских пункта управления, пять складов и 51 позицию артиллерии противника.

Ранее Минобороны РФ показало кадры «ночной охоты» вертолётов Ка-52 «Аллигатор». Экипажи нанесли удары управляемыми ракетами по пунктам управления украинских войск.