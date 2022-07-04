Минобороны России: ВСУ планирует взорвать мосты в Сумской области

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты намерены взорвать мосты в Сумской области через реку Крыга, чтобы обвинить Вооружённые силы РФ в якобы неизбирательных ударах. Генерал-полковник добавил, что Киев продолжает действовать по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ. В ведомстве уточнили, что речь идёт о критически важных объектах транспортной инфраструктуры.

В Белополье Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реку Крыга, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские вооруженные силы в якобы неизбирательных удара, — рассказал Мизинцев.

По его словам, эти действия в очередной раз доказывают бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права.

Солдаты ВСУ, вернувшиеся с передовой в Донбассе, ранее назвали военную службу на востоке Украины «адом на земле». В интервью The Independent военнослужащие рассказали о невзгодах, с которыми они сталкиваются на полях сражений. Военные пожаловались на хаос в организации, дезертирство и психологические тяготы, вызванные непрекращающимися обстрелами.