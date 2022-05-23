Российская ПВО сбила три украинских Су-25 над Харьковом и Херсоном Минобороны РФ: российская ПВО сбила три украинских самолета Су-25 над Харьковом и Херсоном

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская ПВО за сутки сбила три украинских самолёта Су-25, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Два из них были уничтожены в Херсонской области, ещё один — в Харьковской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолёта Су-25 воздушных сил Украины, в том числе два — в районе населённого пункта Киселёвка Херсонской области и один над Павлоградом Харьковской области, — говорится в сообщении.

Накануне представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российская артиллерия и ракетные войска уничтожили 41 пункт управления ВСУ. По его словам, были поражены 76 артиллерийских и минометных подразделений Украины. Конашенков отметил, что в число уничтоженных объектов попали три батареи РСЗО «Град», а также станция РЭБ «Буковель» в районе населенного пункта Анновка в Николаевской области.