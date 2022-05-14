Минобороны России показало работу подразделений ВДВ на Украине

Фото MOD Russia/via Globallookpress.com

Министерство обороны России показало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе специальной операции на Украине. В ведомстве пояснили, что личный состав подразделений ВДВ в ходе наступательных действий уничтожил огневые точки ВСУ. Военные отметил, что штурм осуществлялся при поддержке расчётов миномётов и экипажей БМД, пишут «Известия».

Штурм опорных пунктов противника ведётся при огневой поддержке расчётов миномётов, экипажей БМД, — сообщила пресс-служба Минобороны.

В ходе операции огнём пулемётных расчётов также производилось подавление снайперских позиций.

Китайское издание «Жэньминь Жибао» в своём материале ранее заявило, что США не место в Совете Безопасности ООН, так как политика Вашингтона направлена на эскалацию конфликта на Украине. Отмечается, что из-за действий Белого дома все стороны конфликта несут потери. В публикации также сказано, что Соединённые Штаты отвечают за создание хаоса. Автор статьи указал на то, что американская сторона не отправила свои войска на Украину, но предоставляет Киеву разведданные.