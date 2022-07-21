Минобороны РФ: ВСУ в форме РФ и с георгиевской лентой грабят украинцев

Фото: Defence of Ukraine / Twitter

Украинские военные в качестве провокации переоделись в российскую форму, подвязали георгиевские ленты и начали грабить мирных жителей, чтобы затем обвинить ВС РФ, сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, специалисты информационно-психологических операций ВСУ осуществляли фото- и видеосъемку этих «актов мародерства», якобы, совершённых российскими военными силами, говорится в Telegram Минобороны.

В Славянске ДНР киевским режимом подготовлена очередная изощренная провокация в целях дискредитации ВС России. Для ее реализации военнослужащие ВСУ, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, демонстративно грабили частные дома и применяли физическое насилие к мирным жителям, а специалисты информационно-психологических операций ВСУ осуществляли фото- и видеосъемки, — сказано в отчете Минобороны РФ.

Минобороны предупредило мировое сообщество и западную прессу, что это фейк власти Украины в ближайшее время планируют широко распространить в своих и западных СМИ.

Морские пехотинцы 36-й бригады ВСУ ранее записали обращение к своему президенту Владимиру Зеленскому, в котором рассказали, что их командиры избили до смерти их товарища. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, сопроводив информацию видеороликом.