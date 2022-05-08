Минобороны РФ сообщило об уничтожении корвета ВМС Украины в районе Одессы

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Российские вооружённые силы в районе Одессы уничтожили ударом высокоточных ракет корвет ВМС Украины проекта 1241, заявил в ходе утреннего брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также сообщается о ликвидации четырёх украинских самолётов, четырёх вертолетов, в том числе трёх с десантом на борту, и трёх беспилотных летательных аппаратов «Байрактар-ТБ2».

В районе Одессы уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 130 военных объектов Украины, — сообщил Конашенков.

7 мая сообщалось, что ударами ракет ОТРК «Искандер» были уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран, в районе Харькова. В районе Арциза, Одессы и Вознесенска была уничтожена авиационная техника ВС Украины, в том числе БПЛА и авиационные средства поражения.

Также отмечалось, что российские военные смогли уничтожить украинский десантно-штурмовой катер «Станислав» в районе острова Змеиный.