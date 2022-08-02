Минобороны РФ обвинило ВСУ в обстреле автобуса с мирными жителями Минобороны РФ обвинило ВСУ в обстреле автобуса с мирными жителями в Херсонской области

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о том, что украинские военные расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуировавшимися на подконтрольные Киеву территории. Слова представителя Минобороны приводит РИА Новости. По данным Мизинцева, инцидент произошел в Херсонской области.

В Херсонской области боевиками украинских вооруженных формирований проведена очередная кровавая провокация. На участке дороги вблизи населенного пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории, — объявил российский военный.

Ранее Мизинцев рассказывал о том, что украинские военные якобы планируют взорвать емкости с гексаном объемом более 120 тонн на масложировом комбинате в Славянске.

Также представитель Минобороны объявлял о том, что украинские военные устраивают провокации на сельскохозяйственных объектах страны. Согласно утверждению Мизинцева, подобное происходит в нескольких регионах Украины, военные используют для поджогов вертолёты и артиллерию.