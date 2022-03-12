Минобороны: РФ на освобождённой земле Украины создаёт условия для жизни

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что российские военные на освобождённых территориях на Украине создают необходимые условия для мирной жизни. По его словам, украинцы обеспечиваются гуманитарной помощью, сообщает РИА Новости.

Российской стороной на освобождённых территориях создаются все необходимые условия для мирной и безопасной жизни, обеспечивается беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи, — пояснил генерал.

Он добавил, что на пунктах сбора Россия собрала более 17 тысяч тонн гуманитарной помощи, на Украину доставлено 1935 тонн. Гуманитарные акции только за последние сутки прошли в Киевской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях. Местные жители получили предметы первой необходимости, медикаменты и продукты питания.

Сегодня проводится 31 гуманитарная акция в Киевской и Черниговской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых населению передаётся 240 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания, — отметил Мизинцев.

Ранее стало известно, что кабмин РФ утвердил постановление о распределении по регионам России граждан, вынужденно покинувших Украину, а также Луганскую и Донецкую народные республики. Наибольшее число беженцев примут Воронежская, Белгородская, Курская, Ростовская области, Республика Крым, а также Краснодарский край.