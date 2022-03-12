Десятки тысяч беженцев Донбасса распределят по регионам РФ

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Кабмин РФ утвердил постановление о распределении по регионам России граждан, вынужденно покинувших Украину, а также Луганскую и Донецкую народные республики. Наибольшее число беженцев примут Воронежская, Белгородская, Курская, Ростовская области, Республика Крым, а также Краснодарский край.

Субъекты Российской Федерации обеспечивают приём граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории <...> и прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке <...>, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Общее число беженцев с Украины и Донбасса, прибывших в Россию, составило 95 909 человек.

Наибольшее число граждан и лиц без гражданства примут в Воронежской области (семь тысяч), Краснодарском крае (5330), Республике Крым (4788), Ростовской области (4725), Белгородской области (4547) и Курской области (три тысячи).

Жителей Украины и Донбасса примут 83 региона России, за исключением городов федерального значения — Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга.

Официальный представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Мэттью Салтмарш ранее сообщил, что с 24 февраля Украину покинули более 2,5 млн человек. В основном это женщины и дети, выехавшие в Центральную Европу.