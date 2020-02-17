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Миссия Евросоюза по контролю над оружейным эмбарго против Ливии может заработать к концу марта, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Главы МИД 27 стран Евросоюза согласовали запуск новой спецоперации по контролю над соблюдением оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии. Я надеюсь, что новая миссия начнёт свою работу к концу марта,...