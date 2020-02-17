Фото: mo_i_vs/twitter.com

Министерство обороны России опубликовало на своём YouTube-канале видеоролик. На нём истребители МиГ-29 ВВС Сербии сопроводили самолёт министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Шойгу направился с рабочим визитом в Сербию 17 февраля. Российскому министру обороны присвоили звание почётного доктора Университета обороны в Сербии.

NEWS.ru также сообщал, что сербский президент Александр Вучич при неофициальной встрече угостил Сергея Шойгу национальным алкоголем — ракией из айвы.

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