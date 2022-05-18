Минобороны показало работу дронов «Куб», уничтоживших американские гаубицы

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны опубликовало кадры уничтожения американских гаубиц M777 российскими дронами «Куб». На видео, снятом с беспилотника, показано, как отечественные летательные аппараты пикируют и взрываются рядом с личным составом орудия. Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские артиллеристы поразили батарею гаубиц М777 производства США в районе села Подгорное на Украине.

Российскими расчетами беспилотных летательных аппаратов и средств артиллерийской разведки были установлены координаты огневой позиции 155-мм гаубиц М777 производства США, которые используют боевики ВСУ, — сказано в сообщении ведомства.

После ударов ВС РФ украинские военные предприняли попытку скрыться в лесном массиве, где их накрыли артиллерийским огнём, добавили представители МО.

Ранее Минобороны России 18 мая показало кадры боевой работы расчётов тактических зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2У» и «Тор-М3». В военном ведомстве уточнили, что практически все виды летательных аппаратов становятся мишенью для ЗРК в их диапазоне высот (от 10 до 10 тыс. м) и дальности (в радиусе 32 км), а встроенный в камеру тепловизор позволяет видеть цель даже ночью.

Также стало известно, что Вооружённые силы России применили в ходе спецоперации на Украине взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Их использовали вместе с танковыми взводами. Использование «Терминаторов» в спецоперации даст возможность утвердить тактику применения таких боевых машин, а также найти им место в бронетанковых группах. Пока техника доказывает свою нужность в танковых подразделениях.