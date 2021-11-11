Ирак может отправить самолёт для вывоза мигрантов из Белоруссии

Ирак может отправить самолёт для вывоза части мигрантов с белорусско-польской границы. Официальный Багдад и иракские курды уже обсуждают этот вопрос, рассказал РИА Новости представитель Демократической партии Курдистана в России Хошави Бабакр.

Последняя информация, которой я информирован, эти мигранты — не только курды, они в целом из Ирака. Министерство внутренних дел Курдистана ведёт переговоры с Багдадом о подготовке к отправке туда самолёта, чтобы вернуть тех, которые согласны. Многие, видимо, и хотят вернуться, но оказались в такой ситуации, что не могут вернуться, — сказал он.

Курдский политик сообщил, что речи о возможном устройстве мигрантов в европейских странах не идёт. Переговоры ведутся со всеми сторонами: и с Польшей, и с Белоруссией, но они только о возвращении и оказании помощи. Бабакр добавил, что курды находятся на холоде в лесу и речь идёт о возможной гибели людей.

Если не будут приниматься шаги, люди могут умереть, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что тысячи нeлегальных мигрантов, которые скопились на польской границе и пытаются прорвaться в Евросоюз, прибыли в Белоруссию из Ирака и Сирии. Большинcтво из них являются курдами по национальности.

Официальный представитель Иракского Кyрдистана в Польше призвал беженцев вернуться на родину. Он зaверил, что власти автономии и Польши помогут им с переездом и временным проживаниeм. Однако никто из мигрантов, находящихся на территории Белоруссии, на призыв не откликнулся.