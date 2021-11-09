Стало известно, откуда тысячи мигрантов прибыли в Белоруссию

Тысячи нелегальных мигрантов, которые скопились на польской границе и пытаются прорваться в Евросоюз, прибыли в Белоруссию из Ирака и Сирии. Большинство из них являются курдами по национальности. Они стремятся попасть в Германию, где проживает сама крупная в Европе курдская диаспора, сообщает MK.RU.

Издание отмечает, что в соцсетях размещены видео, снятые в аэропорту Дамаска несколько дней назад. На кадрах видны сотни человек, стоящих в очереди на посадку в самолёт. Предположительно, все эти люди являются выходцами из Ирака, прибывшими в Сирию из городов Дахук и Заху. По прилёте в Белоруссию их организованно доставили в район границы с Польшей. По другим данным, часть курдов приехала в республику самостоятельно, опасаясь вторжения турецких военных на курдские территории в Ираке и Сирии.

Информацию о том, что большинство беженцев являются курдами, подтверждает ряд источников. Официальный представитель Иракского Курдистана в Польше призвал беженцев вернуться на родину. Он заверил, что власти автономии и Польши помогут им с переездом и временным проживанием. Однако никто из мигрантов, находящихся на территории Белоруссии, на призыв не откликнулся.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в Евросоюзе существует мафиозная структура, которая занимается транзитом мигрантов с Ближнего Востока через территорию его страны. По его словам, она преимущественно состоит из немцев и поляков.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом. Министр иностранных дел Польши Пётр Вавжик считает, что власти Белоруссии хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв. По его мнению, рано или поздно здесь наступят трагические события.