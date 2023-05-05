Минобороны Британии рассказало об излучении снарядов с обедненным ураном Минобороны Британии: излучение снарядов с обедненным ураном неотличимо от естественного

Фото: МО Украины

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что излучение снарядов с обедненным ураном неотличимо от естественного радиационного фона в местах ударов. В ответе на запрос члена палаты общин Афзала Хана, который приводит Lenta.ru, Хиппи указал, что влияние таких боеприпасов ограничено остатками машины, по которой наносится удар. 26 апреля Хан попросил оборонное ведомство оценить потенциальное влияние поставок Украине снарядов с обедненным ураном на уровень радиации.

Боеприпасы с обедненным ураном, очевидно, оказывают сильное воздействие на снаряды в бронированной машине-мишени. Помимо этого, влияние ограничено, прежде всего, остатками машины, по которой наносится удар, и некоторым потенциальным загрязнением тяжелыми металлами, локализованным вокруг зоны удара. Излучение обедненного урана неотличимо от естественного радиационного фона в местах ударов, — сообщил замглавы Минобороны Британии.

О планах поставки Киеву снарядов с обедненным ураном 21 марта объявила замминистра обороны Британии Аннабель Голди. Она указала, что такие боеприпасы поставят Украине наряду с танками Challenger 2.

25 марта президент РФ Владимир Путин после анонсированных Британией поставок заверил, что России есть, чем ответить. Глава государства отметил, что у России есть «сотни тысяч таких снарядов», но она их пока не применяет. Российский лидер заявил, что в ответ страна разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Путин указал, что строительство хранилища для вооружений на белорусской территории завершится к 1 июля.