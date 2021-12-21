Минобороны Болгарии высказало недовольство переброской сил НАТО в страну
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
22:13, 21 декабря 2021
Фото: pixabay.com
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Размещение дополнительных сил НАТО на территории Болгарии не является необходимостью, заявил глава военного ведомства страны Стефан Янев. По его словам, разговоры на эту тему могут привести к росту нежелательной напряжённости в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.
НАТО рассматривает различные сценарии ответа на рост российского военного потенциала и активности на восточном фланге, в том числе размещение дополнительных войск в Болгарии и Румынии. Пока идут технические обсуждения и решение не принято. Подобные дискуссии и подход могут привести к нежелательному росту напряжённости в регионе, — рассказал Янев.
Он добавил, что наблюдаемые процессы нельзя рассматривать как угрозу Североатлантическому альянсу. В связи с этим нет необходимости в дополнительном наращивании военного контингента в регионе, считает Янев.
Ранее аналитик Александр Кочетков заявил, что Россия и США будут торговаться насчёт вхождения Украины в НАТО. По его мнению, переговоры двух стран продолжатся, пока американская сторона не предоставит гарантии невступления Киева в Североатлантический альянс.
При этом он отметил, что Россия не собирается нападать на Украину. По его мнению, Москва стремится к диалогу с киевскими властями. Кочетков отметил, что американские заявления о «российской агрессии» используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.