Минобороны Болгарии высказало недовольство переброской сил НАТО в страну

Размещение дополнительных сил НАТО на территории Болгарии не является необходимостью, заявил глава военного ведомства страны Стефан Янев. По его словам, разговоры на эту тему могут привести к росту нежелательной напряжённости в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

НАТО рассматривает различные сценарии ответа на рост российского военного потенциала и активности на восточном фланге, в том числе размещение дополнительных войск в Болгарии и Румынии. Пока идут технические обсуждения и решение не принято. Подобные дискуссии и подход могут привести к нежелательному росту напряжённости в регионе, — рассказал Янев.

Он добавил, что наблюдаемые процессы нельзя рассматривать как угрозу Североатлантическому альянсу. В связи с этим нет необходимости в дополнительном наращивании военного контингента в регионе, считает Янев.

Ранее аналитик Александр Кочетков заявил, что Россия и США будут торговаться насчёт вхождения Украины в НАТО. По его мнению, переговоры двух стран продолжатся, пока американская сторона не предоставит гарантии невступления Киева в Североатлантический альянс.

При этом он отметил, что Россия не собирается нападать на Украину. По его мнению, Москва стремится к диалогу с киевскими властями. Кочетков отметил, что американские заявления о «российской агрессии» используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.