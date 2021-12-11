Аналитик объяснил, как за Украину будут торговаться Россия и США

Россия и США будут торговаться насчёт вхождения Украины в НАТО, написал аналитик Александр Кочетков в своей статье для издания «Главред». По его мнению, переговоры двух стран продолжатся, пока американская сторона не предоставит гарантии невступления Киева в Североатлантический альянс.

Если вам предлагают что-то заведомо неприемлемое, ну, например, продать близкого родственника в сексуальное рабство, вы же не станете торговаться, а просто пошлёте предлагающего. А в отношении Украины намечается торг, — рассказал Кочетков.

При этом автор материала отметил, что Россия не собирается нападать на Украину. По его мнению, Москва стремится к диалогу с киевскими властями. Кочетков отметил, что американские заявления о «российской агрессии» используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подыгрывал своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы снизить напряжённость в отношениях с Москвой. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин. Депутат считает, что Байден намеренно поддержал слухи о якобы готовящемся нападении России на Украину, дабы иметь основания пойти навстречу требованиям Москвы, избежав при этом острой критики союзников по НАТО.