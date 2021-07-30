Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего

Солдат азербайджанской армии погиб в результате грубого нарушения правил обращения с оружием. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Минобороны страны.

Ведётся расследование, — говорится в сообщении.

Известно, что речь идёт о Шамиле Асланове.

Также в азербайджанском военном ведомстве опровергли заявление Армении о перестрелке на границе. Указано, что ни одно подразделение ВС Азербайджана не открывало огонь.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что Москва выражает серьёзную обеспокоенность недавними инцидентами на границе Армении и Азербайджана. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что все вопросы следует решать политико-дипломатическим путём.

29 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал, что Азербайджан не заинтересован в напряжённости на границе с Арменией. Он заявил, что Баку выступает за дипломатическое решение конфликта.