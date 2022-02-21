Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанских вооружённых сил (ВС) с армянской стороны. Огонь был подавлен ответными действиями, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Позиции Азербайджанской Армии в направлении села Шушакенд Ходжалинского района 20 февраля в 20:50 и позиции в направлении села Тагаверд Ходжавендского района 21 февраля в 01:15 были обстреляны из огнестрельного оружия, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, огонь открыли члены незаконного армянского вооружённого формирования.

Азербайджанское оборонное ведомство и ранее сообщало об обстрелах на границе. Отмечалось, что потерь среди азербайджанских военнослужащих и техники нет. Позже минобороны Армении опровергло эти сообщения и назвало распространённые Баку данные «очередной дезинформацией».

Секретарь Совбеза Армен Григорян заявил, что Армения предложила Азербайджану зеркальный отвод войск от границы для создания возможности запуска процесса делимитации и демаркации границы. По его словам, нахождение вооружённых сил в близости друг к другу может способствовать возникновению новой эскалации напряжённости.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.