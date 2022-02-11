Ереван опроверг сообщения об обстреле азербайджанских позиций

Минобороны Армении опровергло сообщения об обстреле азербайджанских позиций, сообщается на сайте ведомства. Ереван назвал распространённые Баку данные «очередной дезинформацией».

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под контролем ВС Армении, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Азербайджана обвинило Армению в новых обстрелах на границе стран. Отмечалось, что потерь среди азербайджанских военнослужащих и техники нет. В ведомстве также добавили, что в результате ответных действий огонь был подавлен. В настоящее время ситуация на этом направлении стабильная.

Секретарь Совбеза Армен Григорян заявил, что Армения предложила Азербайджану зеркальный отвод войск от границы для создания возможности запуска процесса делимитации и демаркации границы. По его словам, нахождение вооружённых сил в близости друг к другу может способствовать возникновению новых обострений.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.