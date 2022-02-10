Ереван предложил Баку зеркальный отвод войск от границы

Армения предложила Азербайджану зеркальный отвод войск от границы для создания возможности запуска процесса делимитации и демаркации границы, заявил секретарь Совбеза Армен Григорян во время брифинга. По его словам, нахождение вооружённых сил в близости друг к другу может способствовать возникновению новых обострений.

Армения предлагает зеркальный отвод войск, размещение там пограничников, чтобы мы могли спокойно пройти процесс делимитации и демаркации. Здесь нет никаких предварительных условий, — сказал Григорян.

По его словам, Ереван не имеет никаких предусловий по разграничению, если Баку будет выполнять имеющиеся между сторонами договорённости.

Григорян также подчеркнул, что российский миротворческий контингент должен оставаться в Карабахе до тех пор, «пока конфликт не урегулирован окончательно».

Их нахождение там — необходимость, — добавил Григорян.

Ранее генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась на площадке клуба «Валдай» заявил, что подписание трёхстороннего заявления между Россией, Азербайджаном и Арменией и ввод российских миротворцев в Карабах способствовали стабилизации ситуации в регионе и прекращению кровопролития. При этом он подчеркнул, что перед сторонами стоит серьёзная задача решения вопроса по делимитации и демаркации границы.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.