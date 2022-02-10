Минобороны Азербайджана заявило о новых обстрелах со стороны ВС Армении

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в новых обстрелах на границе стран, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что потерь среди азербайджанских военнослужащих и техники нет.

С 08:50 до 09:00 11 февраля вооружённые силы Армении без каких-либо причин обстреляли позиции азербайджанской армии в поселке Зейлик Кельбаджарского района со своих позиций в поселке Верхняя Шорджа Басаркечарского района, — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в результате ответных действий огонь был подавлен. В настоящее время ситуация на этом направлении стабильная.

Секретарь Совбеза Армен Григорян заявил, что Армения предложила Азербайджану зеркальный отвод войск от границы для создания возможности запуска процесса делимитации и демаркации границы. По его словам, нахождение вооружённых сил в близости друг к другу может способствовать возникновению новых обострений.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.