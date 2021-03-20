Министр транспорта хуситов в Йемене умер от коронавируса

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Министр транспорта правительства йеменских повстанцев из движения «Ансар Алла» (хуситов) Закария Яхья аш-Шами умер от коронавируса. Смерть наступила из-за осложнений, вызванных патогеном, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Умер от осложнений из-за заражения новым коронавирусом через несколько дней после попадания в больницу, — сказал медицинский источник в Йемене.

Стоит напомнить, что арабская коалиция предлагала $20 млн за информацию, которая помогла бы задержать аш-Шами. В списке разыскиваемых коалицией командиров хуситов почивший шёл под четвёртым номером.

Хуситы являются представителями одного из шиитских направлений ислама. «Ансар Алла» — военизированная организация хуситов, принимающая активное участие в гражданской войне, которая продолжается в стране с 2014 года.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве решительно осуждаютракетные удары группировки хуситов из Йемена по объекту компании Saudi Aramco под Эр-Риядом. Об этом говорится в сообщении российского МИД.