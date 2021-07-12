Министр обороны Украины рассказал о создании «ракетного щита»

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Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что в 2022 году в стране смогут начать работу над созданием собственного «ракетного щита». Генерал-лейтенант также перечислил вооружения и боеприпасы, которые при этом могут быть использованы, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Таран отметил , что в первую очередь будет возобновлена работа над оперативно-тактическим комплексом «Сапсан».

К началу следующего года рассчитываем завершить работу над созданием высокоточной ракеты «Ольха» с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня «Смерч», — добавил Таран.

Также на Украине намерены принять на вооружение новый реактивный снаряд «Тайфун-1» к системе залпового огня «Верба» и создать реактивную систему залпового огня проекта «Ураган», которая сможет использовать снаряд «Тайфун-2», подчеркнул украинский министр.

Ранее стало известно, что США рассматривают поставку Украине комплексов ПВО «Железный купол». Украинские военные заявили, что новые комплексы будут прикрывать важнейшие объекты инфраструктуры страны, также благодаря новым комплексам ПВО удастся добиться повышения общей боеспособности вооружённых сил страны.