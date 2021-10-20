Миллионам европейцев предрекли бедность из-за цен на газ

Миллионам жителей Европы грозит обнищание из-за высоких цен на энергоносители. Комиссар Евросоюза по рабочим местам и социальным правам Николас Шмидт предсказал, что многие семьи попросту не смогут оплачивать счета за электричество и газ. Об этом сообщает чешское издание IDnes.

Отмечается, что по мнению экспертов, кризис в европейских странах продлится как минимум до конца зимы. Из-за ситуации с ценами на энергоносители уже пострадали миллионы семей, говорится в материале.

Рекордными темпами в последнее время дорожают не только электроэнергия и газ, которые с начала года выросли в цене более чем на 400%, но и нефть. Согласно данным Европейской профсоюзной конфедерации, почти три миллиона европейцев не могут отапливать своё жильё, при этом имея постоянную работу.

В материале издания резюмируется, что Европа не может обойтись без природного газа, который импортирует преимущественно из России.

Ранее в Чехии назвали причиной неконтролируемого роста цен на газ решение Евросоюза прервать разработку традиционных видов топлива для сокращения выбросов в атмосферу. Об этом заявил чешский журналист Йиржи Сладек. Он раскритиковал этот шаг Брюсселя, на который тот пошёл без обдуманной альтернативной системы использования возобновляемых ресурсов.