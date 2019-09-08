https://static.news.ru/photo/1091baf0-7c05-11e9-aa11-fa163e074e61_660.jpg Площадь Свободы, Сухуми Фото: Ekaterina Anpilogova/Russian Look/Global Look Press

Милиция усилила охрану здания Центризбиркома Абхазии, где 8 сентября состоялся второй тур президентских выборов.

По словам главы МВД республики Гарри Аршбы, в настоящее время ситуация спокойная, без происшествий.

Охрана здания ЦИК усилена силами сотрудников милиции и спецотряда особого назначения, — приводит ТАСС слова Аршбы.

Он также пояснил, что возле штабов действующего президента Рауля Хаджимбы и лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии собираются люди.

Ранее News.ru писал о том, что 8 сентября в Абхазии состоялся второй тур всенародных президентских выборов — шестых в истории этой частично признанной республики. Официальные данные о результатах выборов будут озвучены не ранее чем днём 9 сентября.