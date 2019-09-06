8 сентября в Абхазии состоялся второй тур всенародных президентских выборов — шестых в истории этой частично признанной республики. В гонке приняли участие действующий глава государства Рауль Хаджимба и руководитель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, которым не удалось набрать более 50% голосов по итогам первого тура 25 августа. Политологи пока что ставят на оппозиционера, а официальные данные о результатах выборов будут озвучены не ранее чем днём 9 сентября.

По состоянию на 18:00 8 сентября явка на избирательных участках Абхазии составила более 40%, при необходимом показателе в 25%, то есть голосование уже точно можно считать состоявшимся. В целом же избиратели не слишком активно изъявляли свою волю, как и в первом туре 25 августа, когда необходимый порог в 50% удалось преодолеть лишь под вечер.

Сами кандидаты, как в прошлом месяце, так и сейчас, связывают низкую активность граждан с тем, что программы претендентов на президентский пост не слишком сильно разнятся между собой. Изначально за должность главы государства боролись девять кандидатов. Такое число соперников политологи расценили, с одной стороны, как символ демократизации в республике, с другой же — как признак слабости действующей власти. И, полагают эксперты, правящий лидер в нынешней борьбе за президентское кресло вполне может проиграть.

Рауль Хаджимба Валерий Матыцин/ТАСС

У меня всегда настроение хорошее. Я проголосовал за будущее. Я не бог, я не могу прогнозировать, но надеюсь на то, что народ сделает правильный выбор. Хочется верить в то, что разум победит, — сказал журналистам действующий глава государства Рауль Хаджимба после посещения избирательного участка.

Для России, впрочем, сходятся во мнении аналитики, любой исход выборов вполне приемлем — все серьёзные абхазские политические силы настроены на взаимодействие, в первую очередь, с Москвой. Более того, по неподтверждённой информации, Квициния в случае победы даже готов предложить пост премьер-министра Иналу Ардзинбе, бывшему сотруднику администрации президента России.

Второй тур президентских выборов в Абхазии проходит впервые в истории частично признанной республики. Хотя в стране было уже пять всенародных голосований по поводу кандидатуры главы государства — в этом году состоялось шестое. По результатам первого этапа, прошедшего 25 августа, разрыв между Раулем Хаджимбой и руководителем оппозиционной партии «Амцахара» Алхасом Квицинией составил немногим менее 2%. Так что у оппозиционера есть все шансы на победу.

За два дня до голосования, 6 сентября, оба кандидата, вышедшие во второй тур, имели возможность озвучить свои программы в ходе теледебатов. Основную часть повестки заняли экономические вопросы. Действующий президент, в частности, отметил, что пока республика не может обходиться без внешней финансовой помощи (намекая на Россию). Алхас Квициния, в свою очередь, ответил на это предложением снизить НДС и дать послабления среднему и малому бизнесу.

Алхас Квициния Валерий Матыцин/ТАСС

Голосую за будущее Абхазии. Настроение отличное. Я ожидаю, что наша страна будет процветать. По ходу голосования у нашей команды нет замечаний, — заявил он, выходя с избирательного участка 8 сентября.

Главная интрига второго тура, по мнению местных и заграничных политологов, состояла в том, кого поддержит экс-президент Абхазии Александр Анкваб. Именно возглавив протесты против него пять лет назад, Хаджимба получил свой пост. В августе же Анкваб поддержал заместителя министра иностранных дел Олега Аршбу. Тот, в свою очередь, всё же уступил и Хаджимбе, и Квицинии. 5 сентября стало известно, что бывший глава государства и оппозиционный кандидат пришли к согласию и договорились о поддержке друг друга.

Международные наблюдатели на выборах президента Абхазии в целом положительно оценили как первый, так и второй тур голосования, не отметив серьёзных недостатков в процедуре. По словам министра внутренних дел республики Гарри Аршбы, правонарушений в ходе волеизъявления зарегистрировано не было.