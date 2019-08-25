25 августа в Абхазии состоялись шестые в истории этой частично признанной республики всенародные президентские выборы. Ещё до начала голосования они были охарактеризованы аналитиками как наиболее конкурентное для страны: за пост главы государства борются девять кандидатов, включая действующего лидера Рауля Хаджимбу. Однако делать прогнозы в абхазских условиях тяжело. Официальных исследований общественного мнения не проводилось, а данные опросов из анонимных Telegram-каналов, на которые ссылаются некоторые СМИ, серьёзно разнятся между собой.

Претендентов на пост президента могло быть и больше, но ЦИК Абхазии несколько дней назад отменил регистрацию бывшего директора госкомпании «Абхазчай» Астамура Отырбы, поскольку тот не представил идущего с ним в тандеме кандидата на должность вице-президента. В результате на роль главы государства претендует действующий абхазский лидер Рауль Хаджимба, экс-председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, бывший вице-премьер Шамиль Адзынба, руководитель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, депутат парламента Алмас Джапуа, предприниматель Астамур Какалия, экс-министр внутренних дел и председатель партии «Акзаара» Леонид Дзапшба, бывший замглавы МИД Олег Аршба и преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб. Выборы считаются состоявшимися в при явке не менее 50% избирателей. Второй тур будет проведён, если ни один из кандидатов не наберёт более половины голосов.

Традиционных соцопросов в Абхазии перед выборами не проводят, поэтому прогнозы аналитиков разнятся. Часть пророчит победу действующему президенту Раулу Хаджимбе, который, к слову, четырежды участвовал в гонке, но победил пока лишь раз — 2014 году. Другие эксперты допускают, что в итоге новым президентом может стать некая «тёмная лошадка», например, бывший вице-премьер Шамиль Адзынба — ему некоторые неофициальные опросы отдают до 30% голосов. Однако в целом тенденция такова, что почти никто не исключает проведение второго тура. Причина проста: предвыборные обещания претендентов на пост главы государства не слишком разнятся, о чём говорят и сами участники президентской гонки.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ознакомившись с программами кандидатов, больших различий в них вы при всём желании не отыщете, — заявил, в частности, Олег Барциц, претендующий на пост вице-президента соратник Аршбы.

При этом, по мнению некоторых претендентов, само по себе число участников кампании свидетельствует, в первую очередь, о слабости нынешнего руководства республики.

Количество кандидатов напрямую связано с тем, что у нас нет стабильности в стране, — считает, например, председатель оппозиционной партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба. — Это касается криминогенной ситуации, коррупции, социально-экономического развития. Те, кто сегодня выдвинул свои кандидатуры, считают, что смогут с этим бороться. Когда они видят, каким образом власти управляют страной, то у них возникает соблазн попробовать самим.

Что касается темы отношений с Россией, то она, разумеется, всплывала в предвыборной кампании, но далеко не как основная. Посол Абхазии в РФ Игорь Ахба, проголосовавший в Москве, отметил, что жители его страны «связывают с итогами выборов свои надежды на лучшую жизнь, безопасность и, конечно же, на укрепление и развитие российско-абхазских отношений». А бывший вице-премьер Шамиль Адзынба выразил уверенность в том, что Кремль готов работать с любым руководством республики.

Российские власти поддержат любое официальное лицо, это их доктрина политическая. Сегодня это Хаджимба, завтра будет любой из нас, и я думаю, что они будут встречаться и с нами тоже, — подчеркнул кандидат.

В начале месяца президент РФ Владимир Путин действительно проводил переговоры со своим абхазским коллегой, но, говоря о предстоящих выборах, не стал выказывать симпатий, лишь выразив пожелания «дальнейшей стабилизации в республике».

На момент закрытия избирательных участков в Абхазии в 20:00 явка превысила 50%. Пресс-секретарь ЦИК республики Елена Лабахуа предупредила, что в стране не проводились экзит-поллы, поэтому верить информации, которая может появиться под их видом, нельзя. Официальные результаты голосования должны быть объявлены до конца следующей недели, после чего, при необходимости, в течение 14 дней будет проведён второй тур.