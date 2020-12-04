МИД Турции: журналистов НТВ задержали из-за съёмок в стратегических точках

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Журналисты НТВ были задержаны службой разведки после того, как были замечены при несанкционированных съёмках в стратегических точках Стамбула. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Турции.

Также в ведомстве отметили, что допрос задержанных продолжается. Состояние их здоровья оценивается как нормальное, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что корреспонденты телеканала НТВ были задержаны в Турции из-за съёмки, на которую у них не было разрешения. На НТВ уточнили , что речь идёт о репортёре Алексее Петрушко и операторе Иване Малышкине. Инцидент произошёл утром 3 декабря в пригороде Стамбула.

Журналисты успели сообщить о произошедшем в редакцию, после чего связь с ними прервалась. После они прислали сообщение о том, что их «до сих пор держат». Больше сами они на связь не выходили и не отвечали на звонки.

Посольство России в Анкаре и Генконсульство РФ в Стамбуле контактируют с турецкими властями, проясняют информацию о задержании журналистов и принимают меры к установлению их местонахождения, писал NEWS.ru.