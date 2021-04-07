МИД Турции заступился за страну после инцидента со стулом главы ЕК

https://static.news.ru/photo/56d628ee-984a-11eb-9df6-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/MevlutCavusoglu

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу счёл несправедливыми претензии к республике после инцидента со стульями на переговорах лидера государства Реджепа Эрдогана с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Шарлем Мишелем. По словам Чавушоглу, протокол мероприятия согласовали с Брюсселем.

#CanlÄ± #Kuveyt DÄ±ÅiÅleri BakanÄ± Åeyh Dr. Ahmed NasÄ±r El-Muhammed El-Sabah ile Ortak BasÄ±n ToplantÄ±sÄ± #Live

Joint Press Conference with Sheikh Dr. Ahmed Nasser Al Mohammed El Sabah, Minister of Foreign Affairs of #Kuwait .



Ankara https://t.co/rr4tBMBctH — MevlÃ¼t ÃavuÅoÄlu (@MevlutCavusoglu) April 8, 2021

Мы не собирались делать никаких заявлений по этому поводу, но заметили, что за границей ситуация вызвала реакцию, и на Анкару посыпались несправедливые обвинения. Мы много раз принимали иностранных гостей, о традициях турецкого гостеприимства знают во всём мире. На этой встрече всё было согласно принятым международным правилам и обычному протоколу, — цитирует турецкого политика его официальный аккаунт в социальной сети Twitter.

Дипломат добавил, что и в этот раз Анкара удовлетворила все просьбы партнёров из Европы. На официальных переговорах и протокольной фотосъёмке фон дер Ляйен осталась без стула рядом с Эрдоганом и Мишелем. Женщине пришлось довольствоваться диваном в стороне от Эрдогана, хотя она имеет равный статус с председателем Евросовета. Чиновница поручила своей команде принять меры, дабы предотвратить во время следующих международных визитов ситуации, подобные той, что произошла в Анкаре.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Турции Реджеп Эрдоган счёл недопустимой публикацию открытого письма о важности конвенции Монтрё, подписанного 104 отставными адмиралами. По мнению политика, обращение военных не является проявлением свободы слова, а проект строительства канала «Стамбул» не связан с документом от 1936 года, регулирующим судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы.