https://static.news.ru/photo/c88342f2-4f20-11ea-b8d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emniyet Genel Müdürlüğü/facebook.com

Турецкие власти принимают все необходимые меры для безопасности дипломатических представительств России, которые находятся на территории республики.

По словам официального представителя МИД Турции, также на круглосуточной основе обеспечивается безопасность дипломатов и членов их семей.

Он подчеркнул, что все сообщения об угрозах, которые передаёт российское посольство в Анкаре, «всерьёз оцениваются и оперативно сообщаются компетентным органам».

Согласно данным ТАСС, по периметру дипмиссии России ведут патрулирование вооружённые офицеры полиции. Ещё несколько полицейских автомобилей следят за обстановкой возле главных ворот.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг посла РФ в Турции. По словам представителя Кремля, Москва уверена в безопасности главы дипломатического представительства.