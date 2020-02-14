Турецкие власти принимают все необходимые меры для безопасности дипломатических представительств России, которые находятся на территории республики.
По словам официального представителя МИД Турции, также на круглосуточной основе обеспечивается безопасность дипломатов и членов их семей.
Он подчеркнул, что все сообщения об угрозах, которые передаёт российское посольство в Анкаре, «всерьёз оцениваются и оперативно сообщаются компетентным органам».
Согласно данным ТАСС, по периметру дипмиссии России
Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг посла РФ в Турции. По словам представителя Кремля, Москва уверена в безопасности главы дипломатического представительства.
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