Опубликована переписка Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ

Российский МИД опубликовал дипломатическую переписку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Это сделано, чтобы предотвратить искажение подходов России по министерской встрече «нормандского формата», говорится в сообщении на сайте Министерства. Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что позиция Москвы, её роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате зачастую подвергаются искажению.

Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил придать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку Лаврова с Маасом и Ле Дрианом, — сказано в сообщении, в тексте которого сделана гиперссылка на переписку министров.

МИД РФ заявил, что позиция России, её роль в урегулировании в Донбассе и подходы к проведению министерской встречи в «нормандском формат» часто искажаются.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обвинилМоскву в деструктивном подходе к переговорам в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе.

Кулеба заявил, что Москва тормозит переговоры в «нормандском формате». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на это, что прежде чем обсуждать новую встречу в «нормандском формате», украинским властям следует выполнить ранее достигнутые договорённости по Донбассу.