МИД России: хаосом войны в Афганистане может воспользоваться ИГИЛ

Россия обеспокоена, что хаосом войны на севере Афганистана могут воспользоваться боевики запрещённой в России группировки ИГИЛ. Об этом РИА Новости заявил спецпредставитель РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Нас беспокоит, что хаосом войны на севере Афганистана могут воспользоваться игиловцы. Это для нас очень важный момент, — заявил дипломат.

По его словам, движение «Талибан» (запрещено в России) и ИГИЛ являются непримиримыми врагами. Кабулов пояснил, что около 3-4 тысяч игиловцев находятся на севере страны. Когда эта территория контролировалась правительственными силами, то они «чувствовали себя там прекрасно», поскольку с ними не было никакого противостояния.

Поэтому успехи талибов там обескровливают, лишают ИГИЛ почвы для нападений и для диверсий против Центральной Азии, — рассказал Кабулов.

Дипломат также сообщил, что в настоящее время около половины уездов в Афганистане контролируется талибами. Однако «Талибан» не может силой захватывать административные центры в провинциях, а тем более удерживать их.

Кабулов предостерёг от впадения в панику из действий талибов. Ситуация в стране не означает, что власти в Кабуле рискуют быть свёргнутыми.

Насчет «падения Кабула». Ситуация, которая сложилась, как раз подводит к моменту истины: это последствия американо-натовского присутствия в Афганистане, которые каждый год кормили нас замечательными заявлениями о том, что они подготовили мощную афганскую армию, 300 тысяч человек, военнослужащих. И вот мы видим, что в итоге они подготовили. Но это не означает, что надо впадать в панику — всё обваливается, «гипс снимают, клиент уезжает». Нет, ситуация не такая, — пояснил дипломат.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск из страны. США планируют завершить эту операцию до 11 сентября.

Ранее талибы назвали условия прекращения огня в Афганистане. По словам представителей движения, это может произойти только после достижения политической договорённости