МИД РФ призвал СМИ Франции рассказать правду о событиях на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД РФ призвал французские средства массовой информации более ответственно подходить к своей работе и рассказывать своей аудитории правду о событиях, происходящих на Украине. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. Авторы заявления указывают на то, что в материалах СМИ Франции искажается ход спецоперации России на Украине.

Хотелось бы всё же попросить средства массовой информации Франции более ответственно подходить к благородному ремеслу, которым представители «четвертой власти» призваны заниматься, и начать рассказывать своей аудитории что-то действительно важное. Например правду, — отмечается в заявлении министерства.

По мнению представителей российского МИД, французские средства массовой информации регулярно «упражняются в выдумывании сенсаций» о ходе спецоперации. В частности, на днях последовала целая серия соответствующих материалов.

Так, директор Французского института международных отношений Тома Гомар в интервью Le Monde называет российскую спецоперацию «колониальной войной под ядерной защитой». <...> О спецоперации в контексте колониализма можно говорить только в том ключе, что российские войска помогают украинскому народу сбросить ярмо полуколониального положения, которое на него навесила нынешняя и предыдущая киевские администрации, — говорится в заявлении МИД РФ.

Кроме того, дипломаты упомянули газету Le Parisien, которая «в попытках демонизировать Россию», обвинила ВС РФ в том, что против ВСУ «якобы ведут бои „русские фашисты“». Авторы обращения подчёркивают, что «особенно фантазия разгулялась», когда представители СМИ придумывали названия группировок, якобы участвующих в спецоперации.

Резюмируя, российские дипломаты напомнили, что целью спецоперации является «защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины».

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал тогда «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».