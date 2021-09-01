МИД РФ обвинил Киев в «словесной эквилибристике»

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев в «словесной эквилибристике». По его мнению, Украина занимается чем угодно, кроме выполнения Минских соглашений — то считает Русь своим исконным названием, то называет её Крещение национальным праздником. Об этом министр сказал на выступлении в МГИМО. Его слова приводит РИА Новости.

Президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ самый грязный в мире. Ну, в общем, это, конечно, не от большого ума, если честно, — заявил Лавров.

Политик полагает, что украинский лидер таким путём пытается «искусственно сохранять и наращивать антироссийскую русофобскую риторику». Кроме того, по словам Лаврова, Зеленский, судя по всему, не видит других возможностей удерживать Запад на позиции поддержки украинской власти.

Также глава МИД РФ назвал Минские соглашения безальтернативными для урегулирования кризиса в Донбассе, подчеркнув, что все документы были ранее добровольно подписаны участниками и единогласно одобрены Совбезом ООН.

В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведение на этих территориях местных выборов. Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой формуле Штайнмайера. После того как результаты выборов будут признаны ОБСЕ, в силу вступит закон «Об особом порядке местного самоуправления».

Ранее сообщалось, что Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за «коррупции, манипуляций и шантажа».