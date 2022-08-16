МИД РФ: гарантии Украины по безопасности проезда МАГАТЭ на ЗАЭС эфемерны

Фото: Dmytro Smolyenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий назвал эфемерными заявления украинской стороны от том, что она сможет гарантировать безопасный проезд сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Дипломат указал, что в регионе действует большое количество подразделений, которые не подчиняются Киеву. Он добавил, что Украина вопреки этим гарантиям сама продолжает наносить удары по ЗАЭС, пишет РИА Новости.

Гарантии с Украинской стороны эфемерны. Какие можно дать гарантии, если там куча подразделений, которые Киеву не подчиняются, — рассказал Вишневецкий.

Он подчеркнул, что нельзя подвергать опасности жизни чиновников МАГАТЭ, учитывая, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается лично возглавить эту миссию.

Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли контейнеры с ядерными отходами на территории Запорожской АЭС. По его словам, один из снарядов разорвался в дюжине метров от контейнера. Он добавил, что атомный реактор электростанции хорошо защищен и даже если на него упадет самолет, ничего не случится, но ВСУ целятся в систему охлаждения.