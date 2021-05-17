МИД КНР: Путин откроет строительство нового атомного объекта

https://static.news.ru/photo/5f139dac-b780-11eb-bcc3-96000091f725_660.jpg Владимир Путин и Си Цзиньпин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин примут участие в церемонии открытия строительства российско-китайского объекта в области атомной энергетики. Об этом рассказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает ТАСС.

Она отметила , что мероприятие с участием лидеров двух стран пройдёт 19 мая в онлайн-режиме. Строительство объекта будет вестись по программе сотрудничества в области атомной энергетики. При этом не уточняется, о каком объекте идёт речь.

Ранее стало известно, что в урановом топливе, похороненном в реакторном зале Чернобыльской АЭС, снова начались ядерные реакции. По мнению учёных, это может привести к новой аварии, передаёт Science. Максим Савельев из Института проблем безопасности атомных электростанций в Киеве рассказал, что до возможной катастрофы у исследователей есть несколько лет.