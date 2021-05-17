МИД КНР: Путин откроет строительство нового атомного объекта

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин примут участие в церемонии открытия строительства российско-китайского объекта в области атомной энергетики. Об этом рассказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает ТАСС.
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Ранее стало известно, что в урановом топливе, похороненном в реакторном зале Чернобыльской АЭС, снова начались ядерные реакции. По мнению учёных, это может привести к новой аварии, передаёт Science. Максим Савельев из Института проблем безопасности атомных электростанций в Киеве рассказал, что до возможной катастрофы у исследователей есть несколько лет.