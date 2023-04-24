Китай объяснил слова своего посла об «изначально российском» Крыме МИД КНР: Пекин уважает суверенитет всех стран бывшего Советского Союза

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Китай уважает суверенитет всех бывших республик Советского Союза, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя высказывания посла Китая во Франции Лу Шае о статусе Крыма и суверенитете стран бывшего СССР, передает РИА Новости. Она добавила, что Пекин уже неоднократно высказывал свою позицию относительно конфликта на Украине и готов содействовать работе по урегулированию кризиса.

После распада Советского Союза Китай был одной из первых стран, которые установили дипломатические отношения с бывшими советскими республиками. <...> Китай всегда придерживался принципа взаимного уважения и равенства для развития двусторонних отношений на основе дружбы и сотрудничества. Китай уважает суверенитет всех бывших республик СССР, — подчеркнула спикер МИД КНР.

Посол Китая в Париже Лу Шае ранее в интервью LCI заявил, что Крым был российским еще до того, как советский лидер Никита Хрущев «подарил» его Украине. При этом дипломат усомнился в суверенитете стран бывшего СССР. По его словам, нет никакого международного соглашения, которое бы закрепляло за ними статус суверенных государств.

Лу Шае также высказал мнение, что США не заинтересованы в прекращении украинского конфликта. Посол КНР отметил, что желание начать переговоры заметно с российской стороны и на Украине тоже говорят о диалоге.