https://static.news.ru/photo/55748cbe-cbb6-11e9-bb65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lyu Xiaowei/Global Look Press

МИД Китая выразил протест Белому дому за критику США в связи с задержанием радикально настроенных участников протеста в Гонконге. В Пекине отметили, что китайская сторона выражает глубокое недовольство заявлениями американских конгрессменов и политиков.

Они высказались в оправдание нарушивших закон преступных элементов, назвав их «несогласными» и потребовали, чтобы гонгонгская администрация отозвала обвинения, а также пригрозили [санкционным] законопроектом по Гонконгу, — говорится в заявлении МИД КНР, текст которого приводит ТАСС .

Протесты в Гонконге начались более двух месяцев назад. Жители выразили несогласие с инициированным властями законопроектом, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. Противники закона уверены, что это подорвёт независимость судебной системы Гонконга.

Ранее, как писал News.ru, внешнеполитическое ведомство КНР осудило высказывания лидеров G7, которые выразили обеспокоенность массовыми акциями. Как отметили в МИДе, во внутреннюю ситуацию не вправе вмешиваться ни одна иностранная организация или правительство.