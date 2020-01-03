https://static.news.ru/photo/dbba4a44-2e4d-11ea-9cfb-fa163e074e61_660.jpgФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
Удар Соединённых Штатов в районе багдадского аэропорта, в результате которого был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани, не будет способствовать поиску решения в отношениях с Ираном. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Военная операция Соединённых Штатов последовала после опасных провокаций Ирана. Но устранить напряжённость с её помощью не стало проще, — цитирует в Twitter слова главы ведомства МИД Германии.
Foreign Minister @HeikoMaas: "The US military operation followed a series of dangerous provocations by Iran. However, this action has not made it easier to reduce tensions. I made this point clearly to @SecPompeo as well."
По словам Мааса, в разговоре с госсекретарём США Майклом Помпео он призвал избегать эскалации насилия в регионе.
Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.
В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.