Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

3 января в западной части Никарагуа произошло землетрясение магнитудой пять с половиной, эпицентр подземных толчков находился в 9 км от города Санта-Тереза с населением около шести тысяч человек. Очаг залегал на глубине более 100 км, по сообщениям Геологической службы США.

Уточняется, что информации о пострадавших или разрушениях, как и об угрозе цунами, не поступало. Ранее NEWS.ru писал, что два землетрясения зафиксировали у берегов Камчатки.