МИД Британии в санкционном списке перепутал ЦБ и банк «Россия»

Форин-офис исправил в списке антироссийских санкций адрес банка «Россия», которому изначально «присвоил» адрес Центробанка. В уточнённых данных британского министерства «прописка» банков указана верно, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон 22 февраля объявил о введении ограничений в отношении пяти российских банков. Однако в официальном документе значилось , что банк «Россия» находится в Москве по адресу: улица Неглинная, 12. На этом месте располагается здание Банка России. Позже в британском МИД внесли «административные исправления». Теперь адрес попавшего под санкции банка «Россия» назван правильно: Санкт-Петербург, площадь Растрелли, 2А.

Ранее стало известно, что 22 февраля Лондон объявил о санкциях на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Речь идёт о Черноморском банке развития и реконструкции, Генбанке, Индустриальном сберегательном банке. Также стало известно о замораживании активов ПАО «Промсвязьбанк» и банка «Россия». Под ограничительные меры также попали бизнесмены Геннадий Тимченко, Борис и Аркадий Ротенберги, им запретят въезд в страну.