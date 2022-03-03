МИД Британии: на Россию пожаловались в Международный уголовный суд 38 стран

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В Министерстве обороны России заявили, что Россия сформировала гуманитарные колонны для помощи населению Украины. Для этих целей создан штаб по гуманитарному реагированию, который окажет помощь населению ДНР, ЛНР и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Никто из жителей Украины на контролируемой российскими Вооружёнными силами территории не останется без питания, воды и средств первой необходимости, — сказано в сообщении. В ведомстве также сообщили, что украинские националисты...