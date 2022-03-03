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МИД Британии: на Россию пожаловались в Международный уголовный суд 38 стран

00:39, 03 марта 2022
МИД Британии: на Россию пожаловались в Международный уголовный суд 38 стран Фото: pixabay.com
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что 38 стран передали данные о российских действиях на Украине в Международный уголовный суд. По словам дипломата, российское руководство должно быть привлечено к ответственности. Несмотря на эти заявления, большинство подписчиков раскритиковал министра за популизм и бездействие. Соответствующий пост глава британского внешнеполитического ведомства опубликовала на своей странице в Twitter.

Россия без разбора применяет силу против невинных гражданских лиц в ходе своего незаконного и неспровоцированного вторжения в Украину. Режим Путина должен быть привлечен к ответственности, — написала Трасс.

Она также поприветствовала решение Генассамблеи ООН осудить действия России на Украине.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман ранее заявила, что Соединённые Штаты изучают перспективы исключения РФ из Совбеза ООН. Она добавила, что речь идёт о чрезвычайно сложной процедуре. По словам дипломата, Вашингтон пока не выработал решения относительно того, следует ли вообще пытаться двигаться по данному пути. Она отметила, что эти действия могу быть предприняты, чтобы продемонстрировать президенту России Владимиру Путину, что он допустил грубый просчёт, что весь мир един.

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