https://static.news.ru/photo/52985f76-1ce1-11ea-bc0b-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Журнал Forbes назвал Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной 2019 года. Рейтинг издания канцлер ФРГ возглавляет уже девятый год подряд.

В топ-5 также вошли председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и главный исполнительный директор General Motors Мэри Барра.



Королева Великобритании Елизавета II на 40-м месте. Единственной россиянкой в списке 100 самых влиятельных женщин оказалась председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она заняла 53-ю строчку. Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг оказалась на последнем месте.

Издание поясняет, что рейтинг составляется на основе нескольких факторов, в том числе упоминаемости в СМИ, размера состояния и степени влияния на события в мире.

Ранее NEWS.ru писал о рейтинге влиятельных женщин по версии BBC. В него попала юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь. Вместе с ней в списке значится и 16-летняя Тунберг. Всего в списке 14 американок и 11 британок. Более половины женщин, попавших в него, представляют страны Азии и Африки.