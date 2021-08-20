Меркель и Зеленский начали переговоры в Киеве

В Киеве начались переговоры президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщается на официальном сайте офиса главы украинского государства.

После переговоров Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в формате «с глазу на глаз» предусмотрена встреча с представителями СМИ и продолжение переговоров в расширенном формате, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский встретил Меркель на крыльце Мариинского дворца. После встречи с представителями СМИ переговоры продолжатся в расширенном формате.

Как рассказал Зеленский журналистам, приoритетной темой переговоров был вопрос мирного урегулирования в Донбассе. Кроме того, лидеры обсудили вопросы энергетической бeзопасности и будущее газопровода «Северный потoк – 2».

Ранее стало известно, что решение Меркель не обсуждать «Северный поток — 2» в «нормандском формате», является верным. Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Он отметил, что Меркель, объясняя своё решение, старалась «не обидеть» Зеленского. Он добавил, что разговаривать с Зеленским на тему газа в привязке к Минским соглашениям не намерены и во Франции.