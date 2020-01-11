Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые за четыре с лишним года провели двустороннюю встречу в Кремле. Глава немецкого правительства прибыла в российскую столицу с однодневным рабочим визитом, в рамках которого были запланированы лишь переговоры с лидером РФ. Сам факт встречи, ещё до того, как она состоялась, был высоко оценён прессой Германии: наблюдатели считают приезд Меркель в Кремль дипломатической победой России. И, несмотря на отсутствие прорывных решений, Москве удалось извлечь для себя пользу из переговоров.

Диалог между российским президентом и немецким канцлером всегда носил особый характер. Даже в периоды наибольшего обострения отношений Москвы с западными столицами именно Меркель старалась сохранить возможности для продолжения взаимодействия и поиска компромиссов. Сейчас роль «переговорщика» от Европы пытается взять на себя французский лидер Эммануэль Макрон. Он же, в условиях приближающегося ухода Меркель с политической арены (пост канцлера она покинет в будущем году), старается усилить влияние Парижа на общеевропейскую политику. Однако пока Германия остаётся и политическим, и экономическим «локомотивом» ЕС.

В этих условиях визит Меркель в Москву действительно показателен — особенно на фоне роста напряжённости на Ближнем Востоке. Некоторые эксперты попытались увязать недавние события вокруг Ирана с приездом главы правительства ФРГ, однако в Берлине официально заявляют, что договорённость о встрече была достигнута ещё в декабре прошлого года, на саммите «нормандской четвёрки» (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже.

Ангела Меркель и Владимир Путин kremlin.ru

Будучи одним из инициаторов Минского процесса по урегулированию на востоке Украины, Меркель, разумеется, не могла обойти эту тему в ходе визита в Москву. Впрочем, эксперты ещё до переговоров обоснованно отмечали: ждать прорывных решений по украинскому вопросу от встречи канцлера ФРГ и президента РФ не стоит. Тем более что уже на весну запланирован очередной саммит в «нормандском формате» на высшем уровне.

Помимо Ближнего Востока и Украины, среди тем переговоров в Москве значились и вопросы двусторонних отношений, а конкретно — проект «Северный поток — 2», реализация которого застопорилась на фоне новых санкций со стороны США. Риторика и действия Вашингтона на европейском направлении давно уже вызывают недовольство в ЕС в целом и в Берлине в частности, поэтому приезд Меркель к Путину выглядит вполне логичным. Не стоит забывать и о том, что страны Евросоюза пока ещё пытаются сохранить ядерную сделку с Ираном, из которой американцы вышли. Посредничество со стороны Москвы, находящейся в тесном контакте с Тегераном, в этом контексте остаётся для ЕС критически важным.

Встреча Путина и Меркель 11 января в Кремле началась с обмена репликами на немецком, что не ускользнуло от взгляда наблюдателей — как свидетельство сохраняющихся доверительных отношений между двумя лидерами.

Я всегда уверена, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге, — отметила канцлер ФРГ перед переговорами.

Беседа, изначально анонсированная как двухчасовая, продлилась в общей сложности более трёх часов, после чего руководители государств дали совместную пресс-конференцию. Она, как и ожидалось, обошлась без сенсаций. Путин и Меркель подтвердили приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД или так называемая «ядерная сделка») и Минским соглашениям по Донбассу, а также в очередной раз заявили о необходимости взаимодействия для постконфликтного восстановления в Сирии.

Значительное внимание было уделено ливийскому конфликту. Путин, в частности, выступил с предложением проведения мирной конференции по Ливии в Берлине. Меркель поддержала эту инициативу, хотя сама по себе идея не нова и, более того, ещё в сентябре 2019-го была предложена именно немецким канцлером. Но, несмотря на поддержку с российской стороны, провести конференцию в ушедшем году не удалось. Теперь же от Меркель роль миротворца в Ливии вновь перешла к Путину.

Ангела Меркель и Владимир Путин kremlin.ru

По одному из наиболее острых вопросов двусторонней повестки — «Северному потоку — 2» — президент России высказался сдержанно, поблагодарив правительство ФРГ за поддержку проекта и напомнив о его значении.

Нам необходимо довести его (проект. — NEWS.ru) до конца. Германия и другие европейские страны выигрывают от «Северного потока». Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект, — подчеркнул Путин.

Впрочем, сама продолжительность переговоров даёт основания полагать, что лидеры всё же достигли и каких-то определённых договорённостей, а не просто «сверили часы». Но, каковы бы ни были долгосрочные последствия встречи, в имиджевом плане она уже сыграла в пользу Кремля. Перехват Путиным инициативы у Меркель по ливийскому вопросу — тому свидетельство.