Мэр Снигиревки сообщил о 10 тысячах погибших бойцах ВСУ под Херсоном

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов сообщил, что украинские войска потеряли как минимум 10 тысяч военных под Херсоном за полтора месяца до начала отвода российских войск. В качестве примера он привел случай с отправкой на штурм Снигиревки отряда из 20 украинских бронемашин по местности, которая простреливалась российской артиллерией, сообщает РИА Новости.

Если взять военную ситуацию от Снигиревки до Днепра, на расстоянии этих 20 километров за полтора месяца Украина потеряла не менее 10 тысяч военнослужащих, — рассказал Барбашов.

Что же касается случая с бронемашинами, брошенными на штурм Снигиревки, украинское командование прекрасно знало об артобстреле местности со стороны российских войск, уверен глава администрации.

Люди, которые вот так относятся к своему личному составу, люди, которые вот так воюют, они явно преследуют цель не освобождение территории, а освобождение её от населения, которое называют своим, — заявил Барбашов.

По мнению главы Снигиревской ВГА, киевские власти не волнует, что это может привести к полному истреблению украинских мужчин. Еще несколько месяцев такой стратегии — и на Украине не останется мужского населения, считает Барбашов.

Ранее Юрий Барбашов рассказал об аресте киевскими властями как минимум двух сотрудников администрации Снигиревского района на подконтрольной Украине территории. По его словам, это не самые значимые люди в администрации, они занимались выплатами пенсий и детских пособий.