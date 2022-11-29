Киевские власти арестовали сотрудников администрации в Херсонской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов рассказал об аресте киевскими властями как минимум двух сотрудников администрации. По его словам, это не самые значимые люди в администрации, они занимались выплатами пенсий и детских пособий, сообщает РИА Новости.

В Снигиревке, так же как и по всей Херсонской области, так же как в Херсоне, происходит разгул террора — безрассудного, бессудного, бесчеловечного террора. Мне стало известно о том, что были арестованы двое сотрудников администрации. Это непосредственно люди, которые занимались оформлением социальных выплат, — рассказал Барбашов.

Он отметил, что эти сотрудники фактически спасали людей, оформляя им пенсии и выплаты, чтобы те могли выжить. И теперь это вменяется им в вину, арестованных обвиняют в преступлениях против Украины.

Многие жители Снигиревского района после проведения референдума о вхождении Херсонской области в состав России стали активно обращаться в администрацию за выплатами. Пенсии были назначены с июня, и люди получали сразу на руки, к примеру, по 40 тысяч рублей. Точно так же люди получали детские пособия, выплаты по инвалидности.

А сейчас людей, которые занимались этой работой, учетом имеющих право на выплаты и выдачей денег, сейчас их обвиняют в преступлениях против Украины. Формулировки, с которыми их арестовывают, идиотские, — говорит глава районной администрации.

Арестованные остались дома и отказались от эвакуации, чтобы присматривать за больными родственниками. Барбашов не исключил, что таким же репрессиям подверглись другие жители района. Он добавил, что о некоторых людях у них нет никаких сведений, что его сильно беспокоит.

Ранее сообщалось, что на подконтрольной Киеву территории Херсонской области были насмерть забиты из-за денег мать и сын. Глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов назвал происходящее на правобережной территории области «разгулом нацистского террора».