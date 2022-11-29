РИА Новости: мать и сына забили из-за денег на правобережье Херсонщины

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Глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов сообщил, что на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области произошло убийство семьи. Мать и сына забили насмерть, требуя денег, пишет РИА Новости.

По словам Барбашова, на территории области происходят внесудебные расправы над неугодными или просто не понравившимися людьми.

Неугодных, на которых показали пальцем украинские агенты, или просто были кем-то недовольны в личной жизни, просто забивали насмерть. Нам известны случаи, когда семью — мать и сына — забили до полусмерти, потребовали денег. А потом мы узнали, что мать и сына забили, — рассказал глава администрации.

Глава района назвал происходящее на правобережной территории области, занятой Украиной, «разгулом нацистского террора». Об этом, говорит Барбашов, свидетельствует то, что на в те места, где проходит фильтрация, не допускают даже лояльных журналистов. Происходящее на занятой ВСУ территории не имеет никакого отношения к законности или тем более соблюдению прав.

Без соблюдения какой-либо законности и каких-либо прав. И все это поддерживается мировым сообществом так называемым, Европой, — резюмировал Барбашов.

О многочисленных фактах репрессий и издевательств украинских властей в Херсоне над теми, кто не смог выехать на подконтрольную России территорию, сообщалось не раз. В частности, стало известно, что киевские власти расстреляли 39 пророссийских активистов, еще 74 человека были вывезены в неизвестном направлении.

Ранее Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объявило о начале эвакуации жителей из подконтрольного Киеву города Херсона. Людей будут увозить автобусами в Одессу, Николаев и Кривой Рог. В настоящее время, по данным ведомства, город покинули 100 человек.